مركز شرطة المرقبات يسوي بلاغات شيكات قيمتها 490 مليون درهم

تمكن مركز شرطة المرقبات في دبي من تسوية بلاغات شيكات بقيمة 490 مليون درهم خلال العام الماضي، بحسب إحصائيات اطلع عليها مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري خلال جولة تفقدية للمركز.

واستمع المنصوري إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للمركز الذي حقق نسبة 100% في التغطية الأمنية بمنطقة الاختصاص وبلغ متوسط زمن استجابته للحالات الطارئة دقيقة و47 ثانية في حين كان المستهدف دقيقتين، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 6 دقائق و68 ثانية، في حين كان المستهدف 30 دقيقة، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير حالة وفاة واحدة لكل 100 ألف من السكان.

ونوه المنصوري بجهود قسم التسجيل الجنائي بالمركز وتحقيقه نسبة 98.86% في البلاغات المعلومة ، بالإضافة إلى جهود شعبة الشيكات التي قامت بتسوية ودية لبلاغات قيمتها حوالي 490 مليوناً خلال العام الماضي.

وسجل المركز 176 بلاغاً مرورياً في عام 2021، مقابل 177 بلاغاً مرورياً في 2020، وأسفرت الحملة المرورية التي نفذها في منطقة الاختصاص بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقسم تعقب السيارات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال العام الماضي، عن ضبط 1564 سيارة ودراجة نارية وكهربائية وهوائية مخالفة لقوانين السير والمرور.

وبلغ عدد المعاملات الذكية التي سجلها المركز خلال العام الماضي 25 ألف و44 معاملة، ليكون مركز الشرطة الذكي الأكثر استقبالاً للمعاملات في عام 2021، فيما بلغ عدد زوار المركز 419 ألف و913 زائراً ليكون المركز الأكثر استقبالا للزوار في عام 2021.

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