«أحجار السموم» تُسقط عصابة الكبتاغون

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي عصابة مكونة من أربعة أشخاص من دولة عربية وبحوزتها 600 ألف قرص كبتاغون مخدر، في عملية أطلقت عليها اسم «أحجار السموم»، ونجح رجال المكافحةبخبرتهم الميدانية في كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها بإخفاء المخدرات داخل حجر البناء.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي باتباع استراتيجية متكاملة لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، مهما حاولوا أو ابتكروا طرائق مختلفة وأساليب مضللة لترويج تجارتهم الإجرامية الخاسرة.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر داخل أحجار البناء ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالا دون تحقيق هدفهم، مؤكداً أن نجاح شرطة أبوظبي في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة لملف مكافحة المخدرات وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة عن طريق اكتشاف الجريمة والوقاية منها.

ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي في تطويق آفة المخدرات، والحد من مخاطر تفشيها بين الشباب من خلال الابلاغ الفوري عن أي معلومة قد تردهم بخصوص قضايا المخدرات، وعدم التجاوب مع الدعايات العشوائية لترويج المخدرات خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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