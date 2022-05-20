شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من "تقسيط رسوم دورات برامج النقاط المرورية" من دون فوائد أو أرباح، من خلال اتفاقها مع خمس بنوك على تقسيط الرسوم باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها موضحة أنها تأتي بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من التقسيط حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة وهي "بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي" والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة لتوضيح آليتها في عملية التقسيط.

وتتيح الخدمة دفع الرسوم عبر مراكز الخدمة التابعة لادارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي بنظام التقسيط دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى وضع التسهيلات للسائقين لتقسيط المبالغ بيسر وسرعة إجراءات التحاقهم بدورات برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة ووفقا لآلية التقسيط بالإمكان دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض النقاط المرورية على دفعات بالتنسيق مع البنوك ، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة وذلك على أقساط مالية ميسرة.

وأشارت إلى أن خطوات التقسيط تتم عبر الموقع الالكتروني وتطبيق شرطة ابوظبي الذكي وفقا للتالي : أولا طلب الخدمة من أحد البنوك المعتمدة ، ثانياً : التقدم لمراكز الخدمة في المصفح والعين والظفرة ثالثا: التسجيل والقبول رابعاً : دفع الرسوم باستخدام بطاقة الائتمان خامساً : حضور الدورة ، سادساً : تسديد القيود

وأكدت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي الأمني والمجتمعي عبر تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة على الطرقات .

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