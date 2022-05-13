تاجر يشتري 100 رأس غنم بـ 10 آلاف درهم

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

استغل تاجر ثقة صاحب مزرعة ماشية، واشترى منه 100 رأس غنم وسدد 10% من ثمنها ورفض سداد المبلغ المتبقي، فيما ألزمت محكمة العين الابتدائية التاجر بأن يؤدي للمدعي 90 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام صاحب مزرعة ماشية دعوى ضد تاجر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 90 ألف درهم، مشيراً إلى أن التاجر اشترى منه 100 رأس غنم، بقيمة 100 ألف درهم، وتم الاتفاق على سداد المبلغ بواقع 5000 درهم شهرياً، إلا أن التاجر لم يسدد سوى 10 آلاف درهم ولم يلتزم بسداد بقية المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعي استند في إثبات دعواه إلى الايصال سند الدعوى، وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من شرائه من المدعي 100 رأس غنم، بقيمة 100 ألف درهم، مع تعهده بسداد المبلغ على دفعات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 90 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

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