أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (عربي) شهراً وتغريمه 220 درهماً وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة الاعتداء على صديقه وسرقة هاتف نقال بقيمة 220 درهماً، وتهديده بقتله لو رآه مرة أخرى، فضلاً عن إقامته بصورة غير مشروعة في الدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة عمله بالدولة.

وشهد المجني عليه أنه توجد خلافات مالية بينه وبين المتهم، وفي يوم الواقعة كان متواجداً مع صديق ثالث، وسلّمه الأخير هاتفاً لبيعه لصالحه، وفوجئ بالمتهم يخطف الهاتف منه، وعندما عاتبه على هذا التصرف ضربه بآلة حادة على رأسه ولاذ بالفرار، وهدّده بقتله إذا رآه مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news