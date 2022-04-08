سائق متهور يتسبب في حادث سير صادم في أبوظبي ‎‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة" فيديو لسائق ارتكب مخالفة التجاوز بصورة خاطئة والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان وتسبب في حادث بليغ.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير محذراً من خطورة الانحراف المفاجئ وما يتسبب به من وقوع حوادث مؤلمة

ودعت السائقين إلى ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

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