مسافرة «ترانزيت» تحاول تهريب 8.3 كيلوغرامات من «الكريستال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حاولت امرأة في العقد السابع من العمر، قادمة من إحدى دول أميركا الوسطى في طريقها إلى آسيا، الدخول إلى الدولة بهدف التضليل، لأنها تريد المغادرة بتذكرة من دبي إلى دولة آسيوية عبر مطار دبي الدولي، واشتبه ضباط تفتيش جمارك دبي في حقائب المسافرة والتحفظ عليها، وتم استدعاء المسافرة التي كانت داخل الدولة وطلبت من شركة الطيران أن توصل لها حقائبها.

وأكدت المسافرة عدم حمل مواد ممنوعة، وبفتح حقائبها وتفتيشها عثر ضباط الجمارك على ألواح سوداء مغطاة بالكربون كجزء من دعائم الحقيبة، بالإضافة إلى ألواح أخرى مخبأة بطريقة احترافية في زوايا الحقيبة، بداخلها مادة بيضاء، أثبتت إيجابيتها بعد خضوعها لاختبار المواد المخدرة، ليتضح أنها مخدّر الكريستال تزن 8.3 كيلوغرامات، وعليه تم تسليم المسافرة مع المضبوطات إلى شرطة دبي لاستكمال الإجراءات.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، إن قطاع التفتيش الجمركي يتميز باحترافية عالية ذات سمعة عالمية، ومع جميع الحيل التي يتفنن بها المهربون تجد ضباط ومفتشي جمارك دبي يقفون لها بالمرصاد، مؤكداً أن ضبط المواد الممنوعة وحماية المجتمع من أضرارها على رأس أولويات جمارك دبي.

وأوضح أن ضباط التفتيش حددوا الحقيبة المشتبه فيها وتحديد هوية المسافرة، التي دخلت إلى الدولة وقامت بطلب خدمة توصيل الحقائب كمحاولة للتمويه، وتم استدعاؤها وتفتيش الحقائب والعثور على المواد المخدرة، مؤكداً أن جمارك دبي تحقق تطورات متتالية في ضبط المهربين بالاعتماد على العنصر البشري المؤهل المدعوم بأحدث الأجهزة العالمية في الفحص والتفتيش.

وأضاف أن مفتشي جمارك دبي يتلقون دورات تدريبية متواصلة للارتقاء بمهاراتهم، وتطوير قدراتهم من أجل أداء مهامهم في حماية المجتمع المحلي من دخول المواد المخدرة، أو تمريرها إلى دول أخرى عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

• المتهمة كانت قادمة من أميركا الوسطى في طريقها إلى دولة آسيوية.

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