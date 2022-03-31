بصورة قديمة.. شرطة دبي تجمع أماً بابنها بعد فراق 15 عاماً

المصدر: دبي - محمد فودة

استخدمت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي صورة قديمة للتعرف على شاب أثناء عبوره من مطار دبي من خلال الترانزيت متوجهاً إلى الهند، وجمعته مع أمه العربية التي فارقها منذ 15 عاماً لأسباب خاصة، فاستنجدت بشرطة دبي لتحقق لها أملها.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة العميد حموده بالسويدا العامري، إن أماً عربية لجأت إلى الإدارة لمساعدتها في لقاء ابنها أثناء عبوره بمطار دبي الدولي في طريقه لتلقي العلاج بجمهورية الهند، مشيرة إلى أنها لم تره منذ أكثر من 15 عاما لظروف خاصة، آملةً أن تمكنها شرطة دبي من لقائه ومحادثته بعد الفراق الطويل.

وأضاف أن الإدارة استجابت لطلب الأم، وجرى البحث عن الابن في منطقة "الترانزيت" بالمبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي وتم التعرف عليه من خلال صورة قديمة والوصول إليه ثم جمعه بوالدته التي كانت تنتظره، معربة عن سعادتها الكبيرة وشعورها بالامتنان لتعاون شرطة دبي واستجابتها السريعة.

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