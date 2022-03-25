عصابة «آسيوية» تستولي على 460 ألف درهم من ضحاياها بالاحتيال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تمكنت عصابة (آسيوية) منظّمة من سرقة مبلغ 460 ألف درهم، واستخدمت شرطة أبوظبي، متمثلة في قطاع الأمن الجنائي بمديرية شرطة المناطق الخارجية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وألقت القبض عليها في أقل من 24 ساعة.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن العصابة مارست أسلوب الاحتيال في التأثير على الضحايا، وقامت بسرقة مبلغ مالي منهم بلغ 460 ألف درهم، وبناءً عليه تم تشكيل فريق تخصصي من مركز شرطة مصفح، وبإسناد ودعم من قسم المرصاد بإدارة الدوريات الخاصة، وعلى الرغم من عدم توافر أدلة تدل على هويتهم، وبفضل الجاهزية التامة للفرق التخصصية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم التوصل إلى الجناة في وقت قياسي وضبط المتهمين، واستعادة المبلغ المسروق.

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، إن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة في سرعة الاستجابة للبلاغات واحترافية التعامل معها.

وأكد أن ما وصلت إليه المراكز والإدارات الشرطية من تطور وحداثة مكّنها من النهوض بواجباتها، والتي تسهم في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمتمثلة في ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

• شرطة أبوظبي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في القبض على أفراد العصابة.

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