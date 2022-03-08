«المرصاد» يضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

‏‎ضبط فرع المرصاد بالظفرة، التابع لقسم المرصاد في إدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، شخصين (آسيوي وإفريقي) يبيعان الممنوعات وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وكانت إدارة الدوريات الخاصة تلقت معلومات حول الواقعة وشكلت فريق بحث وتحرٍ للكشف عن الجانيين، وملاحقتهما والقبض عليهما «وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة» ما أسفر عن ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام.

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