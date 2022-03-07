صاحبة الصورة .. شرطة دبي تدعو التعرف إلى ضحية حادث دهس مجهولة

المصدر: دبي - محمد فودة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على هوية امرأة ذات ملامح إفريقية "صاحبة الصورة" فارقت الحياة في حادث دهس بمنطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ولا تحمل أوراق ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن غياب هذه المرأة.

وطالب مركز شرطة بردبي أفراد الجمهور الذين قد يكون لديهم علم بهوية صاحبة الصورة التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news