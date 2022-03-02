تعرف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التصدي لها.. فيديو

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

نشرت شرطة دبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للتعرف على أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً وطرق التصدي لها.

وقالت شرطة دبي معلقة على مقطع الفيديو "تنوعت أساليب الاحتيال الإلكتروني .. احذرها واحمي نفسك من الوقوع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني بالتعرف على أكثر أنواعها شيوعاً وطرق التصدي لها".

التفاصيل في الفيديو المرفق.

 

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