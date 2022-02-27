إنقاذ شاب أصيب بكسر في كتفه إثر سقوطه بمنطقة جبلية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة شاب عربي يبلغ من العمر 28 عاما تعرض لحادث سقوط من مكان وعر في جبال مدينة شمل برأس الخيمة خلال تواجده مع عدد من أصدقائه فيها بغرض التخييم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة العميد محمد عبد الله الزعابي إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة السادسة و43 دقيقة مساء أمس يفيد بإصابة شاب عربي نتيجة سقوطه من أحد جبال منطقة شمل في مكان شديد الوعورة.

وأشار إلى أنه تم على الفور توجيه فريق مختص من رجال الدفاع المدني من مركز الإدارة إلى المكان حيث تبين أن الشاب كان في رحلة تخييم مع عدد من أًصدقائه في موقع شديد الوعورة ويصعب الوصول إليه، مضيفا أن أعضاء فريق الإنقاذ اضطروا للسير على الأقدام وتعريض سلامتهم للخطر بهدف الوصول لمكان تواجد الشاب المصاب الذي تبين أنه يعاني من كسر في كتفه.

ولفت إلى أنه تم تقديم الاسعافات الأولية له في المكان ومن ثم نقله إلى سيارة الإسعاف الوطني التي أقلته بدورها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب.

وناشد الزعابي مرتادي المناطق الجبلية إلى الابتعاد عن الأماكن الوعرة والشديدة الانحدار والمواقع التي يصعب الوصول إليها حفاظاً على سلامتهم خاصة مع توفر مناطق مناسبة للتخييم أو ممارسة الرياضات الجبلية مع الأخذ بعين الاعتبار توخي الحذر والتقيد بكافة التدابير والاجراءات الاحترازية التي تحافظ على أرواحهم وسلامتهم من أية حوادث قد يتعرضون لها.

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