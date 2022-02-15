إنقاذ آسيوي سقط من مرتفع قرب جبل جيس

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة شخصاً (آسيوياً)، سقط من مرتفع في محيط منطقة جبل جيس، أول من أمس، وأصيب بكسور متعددة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة 11:15 صباح أول من أمس، يفيد بسقوط شخص خلال وجوده مع صديقيه بالقرب من مدخل جبل جيس في منطقة وعرة، وتعرض لكسور في أطرافه، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ مختصة من الإدارة إلى المكان، موضحاً أن عملية الوصول إلى موقع المصاب، وتسليمه إلى سيارة الإسعاف الوطني، استغرقت نحو ثماني ساعات من العمل والجهد المتواصل، نتيجة وعورة المنطقة التي لا يمكن للآليات الوصول إليها.

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