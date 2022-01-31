شرطة دبي تدعو إلى التعرف على ضحية حادث دهس

المصدر: دبي-محمد فودة



دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على هوية شخص توفي نتيجة حادث دهس في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، لافتة إلى أنه منذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الصورة.

وطالب مركز شرطة البرشاء من لديه أي معلومات حول هوية الرجل من أفراد الجمهور إبلاغ مركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل الرقم.

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