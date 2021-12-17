تفاصيل صادمة في وفاة الطفل الإماراتي علي والخادمة بمسبح الفندق

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شهدت واقعة وفاة الطفل الإماراتي علي 4 سنوات والخادمة المرافقة له 23 عاما، في أحد فنادق رأس الخيمة الأربعاء الماضي تفاصيل صادمة حسب مصدر في إدارة الفندق، الذي قال لـ "الإمارات اليوم"، إن مسبح الفندق يغلق يومياً الساعة السابعة مساءاً وأن أي نزول للمسبح يكون على مسؤولية النزلاء.

وأوضح أنه وفقا لكاميرات المراقبة بالفندق إن الخادمة توجهت إلى المسبح برفقة الطفل بحدود الساعة الثامنة ليلاً، وعندما نزلت للمسبح مع الطفل سقطا في المنطقة العميقة وليس في المنطقة الآمنة نظراً لعدم الانتباه لعمق المكان وتقديرها لمكان السباحة.

وأضاف أن الخادمة حاولت انقاذ الطفل وإخراجه من المسبح، إلا أنها لم تتمكن من ذلك نظراً لتعرضها للغرق في المنطقة العميقة، وتابع أن أحد النزلاء في الطابق الثاني من الفندق شاهدهما يطفوان على سطح المسبح وأخذ بالصراخ بصوت مرتفع.

وأشار إلى أنه كان متواجد لحظتها في الفندق وفور سماعة صراخ النزيل ذهب للاستفسار منه على الأمر فأبلغه بوجود غرقى في المسبح، وأكمل " على الفور ذهبت أجرى باتجاه المسبح وقفزت محاولاً إخراج الطفل والخادمة بمساعدة آخرين إلا أنهما كانا في حالة وفاة نظرا لبقائهما لفترة طويل في المسبح دون أن يتمكنا من الخروج.

وأضاف أنه تم الاتصال بالجهات المختصة حيث وصل الإسعاف وحاول المسعفون إجراء عمليات إنقاذ اصطناعي للطفل والخادمة قبل نقلهما إلى سيارة الإسعاف إلا أن حالتهما كانت خطرة، ولفت إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

وكانت الأسرة الإماراتية ذهبت من إمارة أبوظبي إلى رأس الخيمة للاستجمام في أحد الفنادق، قبل أن تتحول رحلتهم السعيدة إلى مأساة بسبب وفاة طفلهم الصغيرة والخادمة غرقاً في مسبح الفندق.

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