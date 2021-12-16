شرطة الشارقة تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أصحاب المركبات للاستفادة من قرار مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% التي تم الإعلان عنها بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، والمسارعة إلى تسوية الأوضاع قبل انتهاء المدة المقررة بتاريخ 31 من يناير المقبل.

وأفادت بأنه يمكن تسديد المخالفات عن طريق تطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، وأجهزة (سهل) المنتشرة في 15 موقعاً بالإمارة، ومنها مركز شرطة البحيرة، وواسط، والغرب، والذيد، والصناعية، والسيوح، وخورفكان، ودبا الحصن، ومبنى فحص السائقين بمدينة كلباء، والجامعة الأميركية، ومركز خدمات المرور والتراخيص بالشارقة، ومركز صحارى التجاري، والمدينة الجامعية، وشركة «رافد» لحلول المركبات، بالإضافة إلى مبنى ترخيص الشركات والآليات.

وأكدت أن تطبيق قرار تخفيض المخالفات يأتي في إطار حرص القيادة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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