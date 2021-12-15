شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي الشاحنات بالقيادة الآمنة في الأجواء المتقلبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عززت شرطة أبوظبي الوعي لدى سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات بأهمية القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة، خلال ورشة عمل تثقيفية وميدانية، نفذتها إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين.

وركّزت الورشة على تعريف السائقين بالقيادة الصحيحة لشاحناتهم ومركباتهم الثقيلة في الأحوال الجوية المتقلبة، التي تشمل الضباب، وحالات الغبار، وتراكم الأتربة، وهطول الأمطار، وحثتهم على التقيد بالسرعات المحددة على الطرق، وحذرتهم من الانشغال بغير الطريق، واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأفادت إدارة مرور المناطق الخارجية بأن الورشة تأتي ضمن حملة القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة، وتضمنت نصائح وإرشادات، وحثت السائقين على اتخاذ الإجراءات الاستباقية، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية والتنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي لإشعارهم بخفض السرعات قبل وأثناء حالات تقلب الأجواء، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news