شاب يتعرض لحادث تدهور خلال الاستعراض بمركبته

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة شاب (21 عاماً) قاد مركبته بطريقة استعراضية خطرة، في إحدى طرق إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى تدهورها نتيجة فقدان السيطرة عليها.

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي، إنه خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو على عديد من مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه شخص يؤدي حركات استعراضية بمركبته ذات الدفع الرباعي بطيش وتهور وبطريقة خطرة وغير حضارية ما أدى إلى تدهورها، في حضور عدد كبير من الأفراد وعليه تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لضبط المركبة، وبالفعل تمكن الفريق في أقل من ساعة من ضبطها وحجزها، وأحيل الشاب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.

ودعا الشحي الشاب إلى الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الطائشة التي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، مشدداً على ضرورة عدم تداول مثل هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه في حال رصد مثل هذه السلوكيات، التواصل مع غرفة العمليات، مؤكداً أن هذه التصرفات تسيء إلى المجتمع وتسبب إزعاجاً للآخرين.