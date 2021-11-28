«دفاع مدني» دبي تسيطر على حريق في حافلة مدرسية

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شبّ حريق في حافلة مدرسية، أمس، أثناء سيرها على شارع مركز دبي المالي في دبي.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بأن بلاغاً ورد بشأن الحادث في الساعة 12.53 دقيقة، فتحرك فريق من مركز إطفاء زعبيل، باعتباره جهة الاختصاص الأولى، ووصل بعد أربع دقائق فقط، وتبين أن النيران شبت في منتصف الحافلة.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحافلة على الفور، والسيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم احتواؤه كلياً خلال نصف ساعة تقريباً، وتسليم الحافلة إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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