بلدية الفجيرة تغلق 3 منشآت غذائية مخالفة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أغلقت بلدية الفجيرة ثلاث منشآت غذائية لارتكابها مخالفات صحية وغذائية، خلال شهر أكتوبر الماضي، ووجهت 113 إنذاراً و75 مخالفة لمنشآت أخرى ضمن حملات تفتيش نفذتها وحدة التفتيش الغذائي.

وأفادت بأن قرارات إغلاق المنشآت الغذائية جاءت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط الصحية المعمول بها في بلدية الفجيرة، موضحة أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم الالتزام بحفظ وعرض المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعدم التزام مسؤول المنشأة بتنفيذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاهتمام بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة، (الأرضيات والسقف وخلف المعدات)، وعدم تدريب العاملين، أو لعدم استيفاء المنشأة التراخيص اللازمة، وتلف اللوحات الأمامية، وعدم تطبيق قانون التباعد الجسدي، وإهمال ارتداء الكمامة والقفازات.

وذكر قسم الصحة في البلدية أن شعبة التفتيش تنظم حملات ميدانية بشكل مستمر للحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والصحية بالشروط المتبعة في البلدية، بالإضافة إلى الحرص على التأكد من عدم مخالفتها للقوانين.

وتكثف البلدية حملاتها على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط أي ممارسات خاطئة يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات، وتوجيه العاملين لأفضل الممارسات.

وأكدت عدم التهاون في مخالفة أي منشأة غذائية وصحية لا تلتزم بالإجراءات والضوابط المفروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة.

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