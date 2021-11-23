احتراق سيارة رياضية فارهة على شارع الشيخ زايد

المصدر: محمد فودة ■ دبي

التهم حريق مركبة رياضية فارهة على شارع الشيخ زايد، عند مخرج جزيرة النخلة، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني في دبي، الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة 10:56، يفيد بوجود حادث حريق في مركبة.

وأفاد بأن فرقة تابعة لمركز إطفاء وإنقاذ المرسى تحركت على الفور كمستجيب وجهة اختصاص أولى، ووصلت خلال ست دقائق إلى موقع البلاغ، وتبين أن النيران شبت في معظم أجزاء المركبة، فتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وذلك خلال تسع دقائق من زمن الوصول، وسلّمت فرقة الإطفاء الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد سبب الحادث.

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