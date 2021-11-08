سائق مخمور يتسبب في وفاة أب وإصابة ابنته بإصابات بليغة

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

تسبب سائق مخمور عربي الجنسية في وقوع حادث تصادم على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أم القيوين بين مركبته ومركبة أخرى أول من أمس أسفر عن وفاة أب عربي الجنسية (56 عاماً) وإصابة ابنته (20 عاماً) بإصابات بليغة.

وقالت شرطة أم القيوين، إنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أم القيوين، حيث تبين أن سائق المركبة الأولى كان يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية ما أدى إلى اصطدام بمركبة أخرى كانت تقل رجل وابنته.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة الأب وإصابة ابنته بإصابات بليغة، حيث تم نقلهما بواسطة الإسعاف الوطني لمستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين، وتم إدخال الفتاة إلى العناية المركزة.

ولفتت إلى أنه يجب على جميع قائدي المركبات لضرورة توخي الحيطة والحذر وتوقع مفاجآت الطريق، وضرورة ربط حزام الأمان خلال القيادة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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