شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أكدت شرطة أبوظبي حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن طفلين مفقودين بمدينة العين بأنه تم العثور عليهم قبل قليل وهم بحالة صحية جيدة وتم تسليمهم لذويهم .

وكان والد الطفلين تقدم ببلاغ لغرفة عمليات شرطة العين بفقدان طفليه اعمار 7سنوات و 12 عاما بعد خروجهم اليوم من المنزل وتم تشكيل فريق بحث من التحريات والفرق الامنية بمديرية شرطة العين وتم العثور عليهم بمدينة العين .

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