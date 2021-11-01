«السلامة الغذائية» تنفي صحة فيديو متداول عن «ديدان الموز»

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، صحة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما أثير بشأن احتواء الموز الصومالي على ديدان، مؤكدة أن «الهيليكوباكتر» التي قيل في الفيديو أنها موجودة بالموز الصومالي، هي نوع من أنواع البكتيريا، وليست نوع من أنواع الديدان كما هو موضح، كما أنه من غير المتعارف عليه أن تكمل دودة دورتها الحياتية داخل الفاكهة وهي بحجم كبير كما ظهر في مقطع الفيديو.



وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة، الدكتور محمد الحمادي إن الهيئة تلتزم بالتحقق من صحة وسلامة جميع المنتجات الغذائية المتواجدة والمعروضة في أسواق الإمارة ومن ضمنها جميع الخضروات والفواكه سواء المستوردة أو المحلية قبل السماح بتداولها في الأسواق. حيث تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج والأنشطة لتحقيق ذلك الهدف منها برامج الرصد والفحص المخبري وجولات التفتيش وأنظمة الإخطار ومتابعة الشكاوى ومتابعة أي مستجدات محلية أو إقليمية أو عالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news