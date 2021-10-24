وفاة طفل دهساً أمام مدرسته في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة



توفي صباح اليوم طفل من جنسية عربية يبلغ من العمر خمسة أعوام أمام مدرسته في الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني لـ"الامارات اليوم" أن الطفل المتوفى هو عبدالله عزيز شريف عبدالعزيز (5) أعوام ، وأنه فارق الحياة صباح اليوم اثر حادث دهس اثناء عبوره الشارع متوجهاً إلى مدرسته (مدرسة سانت ميري الكاثولوكية) في منطقة سكمكم بإمارة الفجيرة.

ولفت إلى أنه ورد بلاغ للقيادة العام بشرطة الفجيرة يفيد بوقوع حادث دهس صباح اليوم في تمام الساعة 7:43 دقيقة وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، مشيراً إلى أن الطفل توفي فور حادث الدهس.

ونوه الظنحاني أن الطفل المتوفى قد عبر لوحده الطريق المقابل للمدرسة دون أي مساعدة من قبل أحد بالغ، منوهاً أن مسؤولية عبور الأطفال في المناطق الخاصة للمشاة هي مسؤولية كاملة على ذويهم، مشدداً على أنه تم إعداد برنامج شامل لتنفيذ خطة أمن وسلامة الطلاب من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج التوعية المرورية وورش العمل عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news