عاطل يخدع طالباً في دبي ويهدده بفيديوهات وصور مخلة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عاطل (خليجي) عام بتهمة تهديد طالباً في السابعة عشرة من عمره بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة له، استطاع الحصول عليها قبل نحو أربع أعوام بخداع الطفل واستدراجه وإقناعه بتصوير نفسه، بحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة.

وأفادت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الواقعة حسبما استقر في يقينها، تتمثل في أن المتهم استغل حوزته مقاطع فيديو وصور قديمة للمجني عليه عارياً، وهدده عبر إحدى برامج التواصل الاجتماعي بنشر تلك المواد وإرسالها لأشخاص آخرين إذا لم يصور نفسه مجدداً ويرسل له الفيديو والصور، ما أنزل الرعب في نفس الطفل وعرضه لضغوط نفسية هائلة، ولجأ إلى شقيقه الأكبر لمساعدته في التخلص من تهديدات المتهم، فأبلغ الشقيق الشرطة التي قبض على المتهم وصادرت هاتفه.

وقال المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهم كان في السجن وبمجرد خروجه تواصل معه عبر تطبيق للدردشة وطلب منه تصوير نفسه عارياً وإرسال الفيديو والصور، فرفض المجني عليه ذلك، ما دفع المتهم إلى تهديده بإرسال صوره وفيديوهاته القديمة إلى أصدقائه ومعارفه.

وأوضح الطفل المجني عليه أن المتهم استطاع خداعه حين كان عمره 13 عاماً مستغلاً صغر سنه، وأقنعه بتصوير نفسه وإرسال الصور له، واستخدم هذه الصور في ابتزازه وتهديده، لافتاً إلى أنه شعر بالخوف وقرر اللجوء إلى أخيه لمساعدته.

فيما ذكر شقيق المجني عليه أن المتهم كان يحاول استغلال أخيه الأصغر جنسياً وهتك عرضه مشيراً إلى أن المتهم من أصحاب السوابق في هذه الجرائم، وكان يثير القلق لدى الجميع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن صور لمحادثات نصية بين المتهم والمجني عليه تضمنت عبارات تهديد بفضح الطفل إذا لم يصور نفسه ويرسل المحتوى إليه.

وأكدت هيئة المحكمة اطمئنانها لأدلة الثبوت في الواقعة، رافضة الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرة إلى أنها اتفقت مع صحيح القانون، وقضت بإدانة المتهم وحبسه عاماً.

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