مخالفة 72 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أفادت بلدية الفجيرة بتسجيلها 72 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال ثلاثة أشهر ماضية، موضحة أنها خصصت 2014 زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية وغير غذائية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأفادت البلدية، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنها أجرت زيارات تفتيشية ورقابية بشكل مكثف، من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، للتأكد من مدى التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن تحرير 72 مخالفة لمنشآت صحية وغذائية لم تلتزم بالقرارات الوقائية والاحترازية ضد فيروس «كورونا»، كارتداء الكمامات وتطبيق نظام التباعد الجسدي بين العاملين. ولفتت إلى أنها تبذل جهودها للإسهام في الحد من فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتشاره، ومواصلة زياراتها التفتيشية على الأغذية ومنافذ بيعها، ومكافحة آفات الصحة العامة والبيئة، بجانب التفتيش البلدي.

وأفادت البلدية بأنها اتخذت قرار مخالفة الجهات غير الملتزمة بتعزيز الإجراءات الاحترازية في كل المرافق العامة، وفي مقدمتها شواطئ الإمارة والمناطق التابعة لها، والحدائق العامة، وإطلاق حملات توعية وتفتيش فيها، لتوعية مرتادي الشواطئ والحدائق والأماكن الحيوية بأهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بهدف السلامة والوقاية، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على إسهامها رقابياً وتوعوياً في الحد من تفشي الجائحة، بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بداية الجائحة، بحيث يتم تحديثها باستمرار، بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

وأوضحت أن فرق التفتيش في البلدية تجري زيارات تفتيشية روتينية، للتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، مؤكدة أهمية التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين، لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة، بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال القنوات المتعددة بها، سواء عبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الاتصال المجاني 80036، أو التواصل عبر قنواتها في برامج التواصل الاجتماعي، إذ لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

• حملات البلدية مستمرة للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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