شرطة الشارقة تستعد لفصل الشتاء في المناطق الصحراوية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عقدت إدارة شرطة المنطقة الوسطى في شرطة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء حول استعدادات فصل الشتاء في المناطق السياحية الصحراوية، برئاسة مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد جاسم الزعابي، وحضور مدير بلدية المدام، سالم عبيد المياله، ومدير بلدية البطائح، عبدالله سلطان الكتبي، ومدير بلدية المليحة، مصبح سيف الكتبي، ورئيس قسم الأمن، سعيد معضد الكتبي، وعدد من ضباط الاختصاص، وذلك في مبنى الإدارة.

يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الشرطة والبلديات، ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأكد الزعابي على ضرورة تكامل الأدوار من قبل جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات في المناطق البرية، مثمناً دور البلديات في ذلك.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة في العمل الأمني والمجتمعي، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء في المناطق السياحية الصحراوية بالمنطقة الوسطى لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تهم المجتمع.

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