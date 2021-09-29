عاطل يعرض رشوة 10 آلاف درهم على موظفة خدمة عملاء

المصدر: دبي-محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي عرض على موظفة بخدمة العملاء في أحد مراكز إنجاز المعاملات الحكومية رشوة 10 آلاف درهم مقابل قيامها بتغيير الاسم التجاري لشركة تابع لها إلى اسم جديد، دون أن يغير النشاط التجاري في الرخصة، او يستوفي المستندات المطلوبة لمثل هذه المعاملات، والتي تشمل سند موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع تفيد بعدم الممانعة في تغيير النشاط والاسم التجاري للشركة.

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