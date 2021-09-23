آسيوي يتفق مع رجل وامراة على استغلال صديقته القاصر جنسياً

المصدر: محمد فودة- دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات بحق امرأة ورجلين أدينوا بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، باستغلالهم فتاة آسيوية يقل عمرها عن 18 عاماً، بعد استدراجها من بلادها إلى الدولة، وإجبارها على العمل في الدعارة، بترتيب من صديقها المتهم الثالث في القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على جلب الفتاة من بلادها إلى الدولة، مستغلين سوء أحوالها المادية، وعدم وجود عائل لها، وكانت الفتاة ترتبط بعلاقة صداقة مع أحد الرجلين في بلادها، في الوقت الذي يدير فيه المتهم الأول وكراً لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الدولة، فأخبرته المتهمة الثانية بأن من الممكن استدراج هذه الفتاة من خلال صديقها المتهم الثالث في القضية الذي كان يقيم في دولة المجني عليها آنذاك، وهيأت اتصالاً بين الرجلين اتفقا بموجبه على آلية استغلال الفتاة، بإحضارها هي والمتهم الثالث إلى دبي، وتوفير عمل للأخير معه الذي حضر إلى الدولة قبلها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة الثانية سافرت إلى بلادها، وأنهت إجراءات استقدام الطفلة، وعادت بها إلى الدولة، واستقبلها المتهم الأول في المطار وأخذها مباشرة إلى شقة في منطقة البراحة يديرها مع المتهم الآخر الذي تولى تشغيل الفتاة وجلب راغبي المتعة الحرام، واقتسام الأرباح مع المتهم الآخر.

وأشارت إلى أن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تفيد باستغلال تلك الطفلة جنسياً، فتم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري توثق من صحة المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة لإعداد كمين للمتهمين.

وأوضحت أن مصدراً تابعاً للقسم تواصل مع أحد المتهمين باعتباره زبوناً، فاستجاب له المتهم وحدد له موعداً، ومن ثم تم مداهمة المكان والقبض على المرأة والرجلين، وحكمت المحكمة عليهم حضورياً بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن الدولة ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهم، كما قبض على امرأة أخرى حكم عليها بالحبس ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

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