شرطة دبي تنقل موظفاً تعرّض لحادث تدهور في عُمان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نقلت القيادة العامة لشرطة دبي موظفاً أصيب في حادث تدهور في مدينة نزوى بسلطنة عمان، لتتمكن أسرته من رعايته، كما تكفلت بعلاجه في مستشفى راشد بدبي.

وقال مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإداريّة، العقيد الدكتور محمد الجناحي، إن شرطة دبي وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، اللواء أحمد محمد رفيع، حريصة على الاهتمام بموظفيها وصحتهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، ومتابعة شؤونهم العلاجية كافة، وتوفير أفضل الخدمات الصحية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء من المستشفيات والعيادات التخصصية.

وأوضح أن «الموظف كان يقضي إجازته في عمان، وتعرض لحادث تدهور أصيب على إثره بإصابات متفاوتة لم نتمكن على إثرها من نقله بالإسعاف الجوي، وبالتنسيق مع الشركاء في سلطنة عمان، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تم نقله إلى مستشفى راشد لاستكمال علاجه هناك والوجود بالقرب من أسرته».

وأشار إلى أن شرطة دبي تمكنت من إنهاء كل الإجراءات الإدارية المطلوبة بسرعة قياسية، خصوصاً أن الحادث وقع مع بداية العطلة الأسبوعية، مؤكداً أن الإدارة وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي، والمتمثل في «إسعاد المجتمع»، فإنها تحرص على متابعة صحة كل الموظفين والمرضى في الدولة وخارجها، ومتابعة شؤونهم والوقوف على احتياجاتهم، وتعزيز الشراكة مع الجهات الداخلية والخارجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news