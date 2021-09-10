درهم مخالفة سير الشاحنات والحافلات أثناء الضباب في أبوظبي 500

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ملّاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع حافلات العمال إلى تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع. وذكرت أن مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية 500 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية وفق المادة رقم 104 في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

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