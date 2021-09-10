إدانة طالبين بالاعتداء على زائر بسبب «التحية»

المصدر: محمد فودة ■ دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، بحق طالبين، أحدهما عربي، والآخر أوروبي، فيما حكمت ببراءة ثالث، وإحالة رابع إلى محكمة الجنح، وخامس إلى محكمة الأحداث، وذلك بعد تورطهم في الاعتداء بالضرب على زائر (عربي)، وتسببهم في إصابته بعاهة مستديمة، جراء كسر عظام أنفه، ما أدى إلى تشوهه واعوجاجه، وذلك بسبب عدم تقبلهم طريقة رده على تحية السلام التي ألقوها عليه، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات.

وقال الزائر (العربي) المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان متجهاً إلى مقر سكنه في منطقة داماك هيلز، وحين اقترب من الفيلا التي يقطنها، فوجئ بسيارة رباعية الدفع تقف بالقرب منه، وتحمل لوحة أرقام دولة عربية، وكان بداخلها أربعة أشخاص. وأضاف أنه فوجئ بالشخص الذي يجلس إلى جوار السائق، يلقي عليه التحية، فرد عليه بكلمة «الحمد لله»، ففوجئ براكب السيارة يصرخ فيه قائلاً: «كيف تقول الحمد لله، وأنت متناول المشروبات الكحولية»، ثم نزلوا من السيارة، وانهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم. وأشار إلى أن أحد الأشخاص لكمه في وجهه، ما أدى إلى كسر أنفه، فسقط على الأرض والدماء تنزف منه بغزارة، موضحاً أنه خضع لعملية جراحية لجبر الكسر، ولايزال يتلقى العلاج نتيجة اعوجاج الأنف، بصورة أثرت في شكله، كما نتج عنها معاناته في التنفس. وبعد تداول القضية قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس طالبين من المتهمين، لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد، وحكمت ببراءة ثالث، وإحالة رابع إلى محكمة الجنح، وخامس إلى محكمة الأحداث.

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