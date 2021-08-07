امرأة توقع متحرشاً في شر أعماله

المصدر: محمد فودة- دبي

كاد سائق أن يفلت من مخالفة «القيادة تحت تأثير الكحول»، من أبوظبي إلى دبي وصولاً إلى المنطقة التي يسكن بها، لكنه ارتكب خطأً قاد إلى ضبطه، وهو التحرش لفظياً بجارته في المنطقة أثناء وقوفها في موقف للسيارات، فسجلت رقم سيارته وأبلغت الشرطة، التي أحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة السير التي قضت بتغريمه ووقف رخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وتفصيلاً أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاماً كان في طريقه من أبوظبي متجهاً إلى دبي، وأثناء مروره في موقف قريب من محل سكنه تحرش لفظياً بإمرأة كانت في موقف سيارات، فسجلت رقم سيارته وأبلغت الشرطة التي عادت إلى كاميرات المراقبة، واستطاعت التوصل إلى صاحب المركبة، وتعرف عليه حارس البناية، فتم استدعائه، وبسؤاله اعترف بأنه احتسى مشروبات كحولية، وبفحصه تم التأكد من ذلك.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير التي قضت بإدانته وحكمت عليه بغرامة 10 آلاف درهم، وأوقفت رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

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