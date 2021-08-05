شرطي مزيف يستوقف آسيويين ويسرق محفظة أحدهما

المصدر: محمد فودة ■ دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل (عربي) ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، عقب قضائه فترة العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهم السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجل شرطة، إذ ادعى أنه من التحريات وأوقف شخصين آسيويين، وصفع كلاً منهما على وجهه، مثيراً الخوف في نفسيهما.

وقال المجني عليه الأول إنه كان موجوداً برفقة صديقه المجني عليه الثاني في مواقف أحد المراكز التجارية بمنطقة بر دبي حين حضر المتهم إليهما، وادعى أنه من التحريات، متحدثاً معهما باللغة الإنجليزية التي لا يجيدانها جيداً.

وأضاف أن المتهم باغت صديقه بصفعة مفاجئة، ثم التفت إليه وصفعه، ما أثار الخوف في نفسيهما، وحين طلب منهما إبراز بطاقة الهوية، سارع بإخراج محفظته لتقديم الهوية له، إلا أنه سحب المحفظة من يده بقوة ولاذ بالفرار.

وتابع المجني عليه أن اعتداء المتهم عليهما أصابهما بالارتباك، لافتاً إلى أن محفظته كانت تحوي مبلغ 1500 درهم، إضافة إلى عدد من البطاقات الشخصية.

وتمكنت شرطة دبي من تحديد هوية المتهم بعد إجراء التحريات المطلوبة، وأقر بالتهم، كما تعرف إليه المجني عليهما في طابور التشخيص.

ووجهت النيابة العامة له تهمة ارتكاب جناية انتحال وظيفة من الوظائف العامة، إضافة إلى السرقة بالإكراه، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وأدانته محكمة الجنايات وقضت بحبسه وتغريمه المبلغ المسروق.

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