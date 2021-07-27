رجل يورط صديقه في تهريب مخدرات بملابس داخلية إلى "التوقيف".. والنيابة تكشف تفاصيل مثيرة

المصدر: محمد فودة-دبي

كشفت النيابة العامة في دبي عن ملابسات مهمة بقضية حيازة مادة مخدرة أخفيت بحرفية بالغة عبر تخييطها في ملابس داخلية، جلبها شخص إلى توقيف أحد مراكز الشرطة لتسليمها إلى آخر –محكوم عليه في قضية مخدرات، لافتة إلى أنه باستجواب المتهم أنكر جملة وتفصيلاً علاقته بتلك المواد المخدرة أو تعاطيه لها، وتبين أنه تم خداعه من قبل شقيق الموقوف بداعي الصداقة، وقررت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية حيال حامل المخدرات، في الواقعة التي تضمنت تفاصيل جديرة بالتدقيق حتى لا يقع آخرون في هذا الفخ – بحسب النيابة-



وتفصيلاـً، قال رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات أحمد محمد تميم ، إن المتهم جاء ليسلم كيساً يحتوي على احتياجات الموقوف المتهم بتعاطي المؤثرات العقلية قبل نقله للمؤسسات العقابية، وأثناء عملية التفتيش الاحترازية عثر على مواد مخدرة تم دسها في الملابس الداخلية بإتقان.



وأضاف أن المتهم أنكر خلال تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة معرفته بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها، كما أفاد بعدم معرفته بالموقوف وأنه مجرد رسول من قبل شقيق الأخير ولا يعلم بالمواد المخدرة المخبأة، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إحضار أي أغراض أو مقتنيات إلى الشخص المحتجز بتوقيف السجن.

وبسؤال القائمين بالضبط أفادوا بأنهم استجوبوا المتهم عن المادة المخدرة المضبوطة فور العثور عليها ، فأكد أنه لا يعرف ماهيتها ولم يكن على علم أودراية أنها كانت مخبأة في الملابس كما أنه كان بحالة طبيعية حين حضر إلى التوقيف ، كما أبدى استعداداً تاماً للتعاون مع أفراد الشرطة.



وأضاف تميم أن المتهم كان في حالة ذهول بعد تفتيش الملابس واكتشاف المخدرات وظهرت عليه علامات التوتر بعد أن عثر القائمون بالضبط على المواد الممنوعة مخفاة بحرفية عن طريق تخييطها داخل الملابس .

وأشار إلى أنه بعد التحقيق في الواقعة رأت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم عن جناية حيازة مادة مخدرة وجنحة إدخالها إلى المنشأة بأي طريقة وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة.



وأكد أن هذه الواقعة تبين مدى ضرورة الانتباه حين توصيل أي أغراض إلى محكوم بالسجن في المؤسسات العقابية وتحديداً في قضايا المخدرات ، إذ يتم دس المواد المخدرة بإحكام وبطريقة متقنة في الأغراض الشخصية للمجرم، وربما يكون الشخص الناقل لتلك الأغراض جاهلاَ بماهيتها ويسهل خداعه واستغلال ثقته باسم الصداقة أو القرابة.



وأوضح أنه في حالة ضبط الشخص وبحوزته مادة مخدرة تتم محاسبته قانونياً حتى لو جاهلاً بوجود تلك المواد المحمولة، إذ أن من الوارد في حالة أخرى أن لا يكون عدم ذريعة لإفلاته من الحساب والعقاب، فمن المعروف للجميع أن القانون لا يحمي المغفلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news