شرطة أبوظبي تحذّر من إعلانات إلكترونية وهمية لبيع الحيوانات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال، أو طلب تحويلها عبر شركات صرافة محلية وعالمية مرخصة بالدولة.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية، بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع في فخ الإعلانات الاحتيالية.

وأوضح أنه غالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا، أو رغبتهم في الحصول على خدمات عبر مواقع مزيفة.

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