بالفيديو.. آسيوي يتلف مواد مملوكة لشركة حكومية.. وينشر فيديو بالواقعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شاب آسيوي على خلفية ظهوره في مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتلف ممتلكات عامة بأحد أفرع شركة حكومية في أبوظبي.

وكانت «نيابة أبوظبي» تلقت شكوى من الشركة المجني عليها، حول انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر المتهم وهو يتلف مواد وضعتها الشركة داخل أحد مرافقها لخدمة زبائنها.

كما ظهر في الفيديو شعار الشركة، ما اعتبرته تشهيراً بأحد مرافقها، مشيرةً إلى أنها استطاعت، من خلال كاميرات المراقبة، تحديد مكان ووقت الواقعة ومواصفات سيارة المتهم.

النيابة العامة في أبوظبي تأمر بحبس آسيوي بتهمة اتلاف مواد مملوكة لشركة حكومية على خلفية انتشار فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/2xxZluQNXf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 3, 2021

وبينت النيابة العامة أن المتهم أظهر خلال الفيديو سلوكاً متفاخراً بإتلاف مواد تعود ملكيتها لشركة حكومية، وهو ما يمكن أن يشجع آخرين على هذه السلوكيات غير المسؤولة، التي تنم على الاستهتار وعدم احترام الملكية العامة.

وأضافت أن قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتاً كان أو منقولاً، وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات، أو الإنترنت، أو أي وسيلة تقنية معلومات، عند ارتكاب جريمة.

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