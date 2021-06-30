شرطة أبوظبي تكشف حقيقة "أوراق مخدرة" تباع بأسعار باهظة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

كشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، عن حيلة جديدة يتبعها مروجو المخدرات لخداع المتعاطين، وهي رش الأوراق العادية ببعض المواد السامة لاستنشاقها، وتباع بأسعار باهظة.

وأوضح غريب ان هناك معلومات متداولة مغلوطة حول بعض من الأساليب الحديثة، ومن أبرزها استخدام الأوراق العادية وحرقها واستنشاقها، حيث يشاع بأن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى عدم ظهور المادة المخدرة في نتيجة الفحص للشخص، وهو ما أدى إلى استخدام بعض المتعاطين لها.



وأضاف ان متعاطي المواد المخدرة حالتهم تكون غالباً غير طبيعية، فقد جرب بعضهم في وقت سابق حرق الأوراق القديمة وما شابهها من أوراق، حيث تظهر رائحة كريهة نتيجة الحرق، وبالتوازي من ذلك يُمكن تصوّر الرائحة الكريهة التي تدخل إلى الجسم والسموم نتيجة إضافة بعض المواد الكيميائية للأوراق، والتي قد تكون مبيداً حشرياً أو مواد تستخدم في تنظيف المنازل، حيث يحاول بعض من المروجين خداع المتعاطين، عبر ادعاء أنها ورقة مخدرة وتباع بأسعار باهظة.

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