عامل يتعرض للضرب بساطور بسبب زوجته

المصدر: أمين الجمال - دبي

تباشر محكمة جنايات دبي نظر قضية أربعة عمال (آسيويين) متهمين بالاعتداء على عامل من الجنسية نفسها (38 سنة)، بساطور وآلة حفر «شيول»، ما تسبب له في عاهة مستديمة (كسر في ساعده الأيمن)، وسبه بألفاظ نابية، وذلك نتيجة خلاف بين زوجة المجني عليه وزوجة أحد المتهمين، في موطنهما.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليه تعرض للاعتداء عليه في سوق المواشي بمنطقة القصيص، من قبل شخصين (المتهمين الأول والثاني)، حيث ضرباه بساطور وآلة حفر «شيول» على رأسه وذراعه الأيمن، حتى سقط على الأرض في حالة إغماء، وتسبب الاعتداء في كسر بذراع المجني عليه، وعدد من الجروح في مناطق متفرقة برأسه، فيما سبّه المتهمان الآخران (الثالث والرابع) بألفظ نابية.

واعترف أحد المتهمين في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بالاعتداء على المجني عليه بأداة حفر «شيول»، حيث ضربه بها على رأسه، بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الآخرين.

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