وفاة مواطن بحادث تدهور مركبته على طريق خورخوير برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً، اليوم متأثراً بإصاباته البليغة إثر تعرضه لحادث مروري على طريق منطقة خورخوير شمال إمارة رأس الخيمة، وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أنها تلقت بلاغاً صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث قوي وإصابة مواطن، حيث تم على الفور إرسال دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ. وأضافت أن سبب قوع الحادث هو الانحراف المفاجئ للمركبة التي يقودها المواطن ما أسفر عن فقدانه السيطرة عليها واصطدامها بعمود على الطريق، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلاّ أنه توفي بعد وصوله للمستشفى متأثراً بجروحه البليغة .

وأشارت شرطة رأس الخيمة أنه تم تسليم الجثة لذويها تمهيداً لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفة أنه يجب على كافة السائقين ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره والالتزام بتعليمات المرور حتى لا يتسببوا في وقوع الحوادث المرورية وما يسفر عنها من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

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