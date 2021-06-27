شاب إماراتي يسهم في إنقاذ صديقيه من المخدرات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أن تزايد الوعي المجتمعي حول خطر هذه «السموم» المدمرة، يدعم الجهود الحثيثة للأجهزة الشرطية والأمنية في الإطاحة بالمجرمين، وكشف أساليبهم الجديدة في إخفاء ونقل وتهريب المخدرات وإيصالها إلى مستقبليها، سواء للمدمنين أو ضحايا التجربة.

وأضاف المري أن «من بين الحالات التي تبرز استجابة أفراد المجتمع لجهودنا التوعوية بمخاطر المخدرات، إنقاذ شاب إماراتي شجاع وذكي وذي شخصية قوية، يبلغ من العمر 18 عاماً، اثنين من أصدقائه، الأول 20 عاماً والثاني 21 عاماً، من براثن المخدرات».

وأوضح المري أن «الشاب لبى دعوة صديقيه المقربين بالخروج معهما، وبينما هم بالسيارة تلقى أحد أصدقائه اتصالاً من مندوب توصيل يطلب منه إرسال الموقع لتوصيل هدية له، ولدى وصول المندوب، تساءل البطل حول كيفية توصيل المندوب الهدية، علماً بأن الشركة التجارية التي يعمل بها متخصصة في نقل وتوصيل الأشخاص وليس الطرود والهدايا».

وتابع: «لدى فتح الهدية رأى الشاب حبوباً أثارت ريبته وشكوكه، وسبّبت لصديقيه ارتباكاً كبيراً، ما دفعهما على الفور إلى تبرير الموقف بأن الهدية ليست لهما وقاما بردها إلى المندوب، لكن الشاب بدافع خوفه على صديقيه وحرصه عليهما، تواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعبّر عن قلقه على صديقيه، وشعوره بأن شيئاً سيئاً يحيط بهما، وأن على الشرطة التدخل لحمايتهما وإنقاذهما، والإدارة بدورها شكرته على موقفه النبيل وطمأنته على سرية وخصوصية واحترافية الإجراءات، لأن الهدف الرئيس حمايتهما من كل ما قد يهدد سلامتهما ومستقبلهما».

وأضاف: «هذا الشاب ثمرة تربية صالحة، مكنته من بناء شخصية واعية وشجاعة ومتميزة بكل المقاييس، فرغم صغر سنه، إلا أن فطنته أسهمت في إنقاذ صديقيه من الانغماس في عالم التعاطي والإدمان، وجرأته بالتواصل مع الشرطة من دون تردد تعكس حبه لوطنه ومجتمعه، ووفاءه لأصدقائه ودماثة أخلاقه».

واختتم بتوجيه الشكر والتقدير إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، الذين أثبتوا كفاءة استثنائية في تحليل مختلف المعطيات والمعلومات، وأداء أدوارهم بمسؤولية كبيرة وحرفية عالية، فبين مجابهة عصابات تهريب المخدرات والمتاجرين بها ومروجيها، وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وكشف غموض أصعب القضايا، يقود مركز حماية الدولي جهوداً توعوية جبارة لنشر ثقافة الوقاية من المخدرات.

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