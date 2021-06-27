جمارك دبي: 398 ضبطية مواد مخدرة بالربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت جمارك دبي بتنفيذ 398 ضبطية مواد مخدرة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد ضبطيات المخدرات التي أنجزتها الدائرة خلال العام الماضي 1118 ضبطية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي. وتوزعت ضبطيات المخدرات للربع الأول بواقع ست ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية، و35 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، و131 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين، و226 لإدارة مراكز الشحن الجوي.

وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح: «زودنا المراكز الجمركية لجمارك دبي بأحدث أجهزة التفتيش العالمية، مثل النظام المتطور لفحص الحاويات في ميناء جبل علي، والنظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها».

وتعمل جمارك دبي وفق رؤية استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً، وتمكنت الدائرة ضمن واجبها الوطني من التصدي بكفاءة عالية لمحاولات تهريب المخدرات بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي، والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية.

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