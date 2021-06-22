عصابة «آسيوية» تحاول قتل موظف وعامل في «القوز»

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت النيابة العامة في دبي، إلى عصابة (آسيوية) مكونة من خمسة أشخاص تهمة الشروع عمداً في قتل شخصين، وذلك لاعتدائهم على موظف (21 سنة) وعامل (43 سنة)، طعناً بالسكاكين، بسبب عدم استجابة الموظف لطلبهم ودفع مبلغ 5000 درهم لهم، من أجل العيش تحت حمايتهم في منطقة القوز، فيما اعتدوا على العامل عندما حاول الدفاع عن الموظف.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين سددوا عدة طعنات للمجني عليهما في أمكان متفرقة من جسديهما، والتي كادت أن تودي بحياتهما، قاصدين قتلهما.

وأفاد المجني عليه الأول (الموظف) بأن الواقعة بدأت يوم 14 من يناير الماضي، عندما طلب منه المتهمين دفع مبلغ 5000 درهم، وأخبروه بأن المبلغ من أجل العيش تحت حمايتهم في منطقة القوز، كونهم يشكلون عصابة ويفرضون الحماية على الأفراد، إلا أنه لم يعيرهم أي اهتمام.

وتابع أنه في يوم 16 من يناير الماضي، فوجئ بالمتهمين يحاصرونه أثناء وقوفه أمام محل سوبرماركت في منطقة القوز، ويسألونه عن سبب عدم إرسال المبلغ المطلوب منه، ثم سكب أحدهم كوباً من الشاي عليه، واعتدوا عليه بالسكاكين، حتى كاد أن يفارق الحياة، ولم يرتدوا عنه إلا بعد أن تدخل عامل (المجني عليه الثاني) للدفاع عن الموظف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news