بعد 4 سنوات.. صور على «فيسبوك» تكشف جريمة سرقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت صور لخادمة آسيوية (47 عاماً)، على «فيسبوك»، جريمة سرقة مجوهرات كفيلتها وبناتها، بعد أربعة أعوام من وقوعها.

وأحالت النيابة العامة في دبي، الخادمة الآسيوية، إلى محكمة الجنايات، أمس، بتهمة سرقة مجوهرات من فيلا مديرة أجنبية، حيث فوجئت المديرة بصور للخادمة وهي ترتدي المجوهرات المسروقة، على صفحتها بإحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها لاحظت اختفاء عدد من قطع المجوهرات الخاصة بها وببناتها، في الفترة التي كانت تعمل فيها المتهمة خادمةً في بيتها بمنطقة جميرا، موضحةً أن اختفاء المجوهرات حدث في تواريخ مختلفة بالفترة من 2013 إلى 2018، حيث كانت بنات المجني عليها يخبرنها باختفاء بعض قطع المجوهرات من البيت، وبسؤال المتهمة عن القطع المختفية، تفيد بأنها لم تشاهدها.

وأضافت المجني عليها أنها أنهت علاقة العمل بينها وبين الخادمة في العام 2018، وفي أبريل من العام الجاري، شاهدت صوراً للمتهمة معروضة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وهي ترتدي المجوهرات المختفية، ومن ثم أبلغ زوجها الشرطة، متهماً الخادمة بسرقة مجوهرات زوجته وبناته، وبعد إلقاء القبض عليها، وضبطت الشرطة بعض المسروقات بحوزتها.

وأشارت المجني عليها إلى أنه من بين المشغولات الذهبية المسروقة، والتي كانت المتهمة ترتديها في صورها على «فيسبوك»، سلسلة ذهبية مكتوب عليها اسم ابنتها.

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