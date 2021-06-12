شرطة دبي تحرر 10 آلاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: محمد فودة-دبي

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية 10 ألاف و635 مخالفة لتدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" في منطقة الاختصاص خلال العام الماضي، منها 3271 مخالفات عدم ارتداء الكمام الطبية أو القماشية في وسائل النقل الخاصة والعامة، و2526 مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، و1559 مخالفة تجاوز عدد الركاب (مخالفة السعة الاستيعابية- نصف السعة)، و3276 مخالفة الخروج والتنقل اثناء الحظر، إضافة إلى 3 مخالفات التجمعات والمناسبات.

وقال مدير المركز العميد سعيد حمد آل مالك إنه تم رصد هذه المخالفات من خلال 8 مناطق لتفتيش المركبات والأشخاص بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مركز شرطة الراشدية حرص على تطبيق إجراءات ومبادرات عدة في منطقة الاختصاص، بهدف التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى مواصلة المركز رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المُخالفين.

وأكد العميد سعيد حمد آل مالك ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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