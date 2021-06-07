«مدني دبي» يسيطر على حريق بمستودع مواد سريعة الاشتعال

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شب، أمس، حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية، وتمكنت فرق ووحدات الدفاع المدني في دبي من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي بلاغاً الساعة 11:09 صباح أمس، يفيد بحريق في منطقة القوز الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز، كجهة اختصاص ومستجيب أول، حيث تبين أن الحادث في مستودع لمواد قابلة للاشتعال، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق.

وأفاد قائد القائد الميداني بأن الحادث متطور، وتم تحريك مركزي البرشاء و«شهداء الإمارات» لإجراء عمليات الدعم والإسناد الإضافية، حيث سيطرت الفرق على الحادث في الساعة 12:40، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

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