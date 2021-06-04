10.7 آلاف مخالفة لإجراءات الوقاية من «كورونا» في بر دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت شرطة دبي 10 آلاف و745 مخالفة تدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19) في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، شملت عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الخاصة والعامة، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، إضافة إلى مخالفة تجاوز عدد الركاب بالسيارة، وذلك خلال ستة أشهر بداية نوفمبر من الماضي وحتى مايو من العام الجاري.

وقال رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، أنه تم رصد هذه المخالفات في ثلاث نقاط لتفتيش المركبات والأشخاص، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مركز بر دبي دقق على 24 ألفاً و900 شخص، و96 ألفاً و885 مركبة في منطقة الاختصاص، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى مواصلة مراكز الشرطة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بهدف الحد من انتشار الفيروس، وحماية جميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المُخالفين.

ودعا أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد في المركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

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