شرطة الشارقة تنعى شرطي توفي إثر حادث سير أثناء قيامه بواجباته

المصدر: الشارقة ـ الامارات اليوم

نعت القيادة العامة لشرطة الشارقة فقيد الواجب المساعد أول راشد علي ربيع الياهي من مرتب إدارة المرور والدوريات، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، إثر حادث سير تعرض له أثناء قيامه بواجباته ومهامه الوظيفية على طريق مليحة

وتقدمت شرطة الشارقة بأحر التعازي والمواساة لأسرته ومعارفه وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان

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